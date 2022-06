Us l'hem promès en ocasions especials com el Dia Internacional de la Dona i continuem amb el repte de posar llum sobre temes que han estat sovint invisibilitzats, com la menstruació. Què sents tu durant la regla? Quins són els efectes? I centrem-nos en un tema: revelem com afecta la nostra menstruació a la son.

La regla i la son L'Institut de la Son (amb seu a Madrid) assenyala que els canvis hormonals que les dones experimenten durant la seva vida poden afectar el ritme del son nocturn. I és que les dones dormen més hores i de forma més profunda, però acostumen a patir moltes interrupcions. Durant els dies previs a la menstruació, la qualitat del son pot descendir i en sintonia augmentar la dificultat per adormir-se. També es registren malsons, desvetllaments nocturns i fins i tot somnolència diürna (que acostuma a desaparèixer amb la menstruació). Segons un estudi del 2014 de la Fundació Nacional del son dels Estats Units del qual es fa eco Naturcup, un terç de les dones tenen problemes per dormir quan tenen la regla i un 23% els dies previs. En gairebé la mateixa proporció, el 20% senten son durant el dia. A què es deu? En el final del cicle menstrual baixa la progesterona, una hormona que estimula la sedació i la son. També podem perdre qualitat de son durant la menstruació, pels factors propis del període com el dolor menstrual o la pèrdua de sang. En conseqüència, es descendeix en sintonia els nivells de ferro, i d'aquí ve que sentim la síndrome de cames inquietes. També afecta la sensibilitat en el pit, o la inflamació, els còlics..., i altres factors generals com l'estat d'ànim, la nostra dieta o l'estil de vida. Els experts indiquen que l'insomni menstrual està més present en dones que pateixen un període més irregular. Cinc claus per agafar el son Una dieta equilibrada, sense molta sal. És fonamental distribuir les calories durant diversos menjars per evitar la pesadesa a la nit i garantir una energia constant durant la jornada. També és important reduir el consum de sal, que augmenta la retenció de líquids.

Molta aigua, menys sucres i begudes estimulants. Els sucs i refrescos contenen més sucres i són menys saludables que l'aigua. I no és cap secret, però per dormir bé millor evita la cafeïna a últimes hores del dia.

Aposta per l'exercici. 30 minuts al dia t'aportaran tota l'energia, alhora que afavorirà la son i el descans. Caminar serà suficient per alliberar la tensió, sense necessitat de realitzar exercicis de gran intensitat.

Configura una rutina de somni. Anar-se'n a dormir cada dia a la mateixa hora afavorirà la conciliació del somni.

Crea un ambient relaxant. Alleujar les tensions de la jornada amb un bany relaxant és molt bona idea per disposar el cos de la tranquil·litat necessària per dormir, prendre una infusió també ho és. I en el repte de crear aquest ambient pots fer exercicis especialment dissenyats per això, com el ioga.