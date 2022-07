El bany és un espai de la llar on es tendeix a acumular humitat, especialment a la zona on es troba la dutxa o la banyera. Per això, és comú veure les juntes de les rajoles enfosquides, a causa de la floridura que s’hi acumula.

A continuació, t’expliquem com pots netejar i eliminar l’antiestètica floridura de les juntes del bany en pocs minuts: Primer de tot, has de barrejar aigua amb lleixiu i aplicar-la sobre la zona amb floridura. Deixa actuar 10 minuts i, seguidament, frega amb un raspall. Llest. ¡Veuràs com surt sense problema! Una vegada tinguis el bany net, pots posar en pràctica dos senzills consells per evitar que aquestes taques tornin a sortir –o, almenys, retardar-ne l’aparició. Consisteixen a assecar la zona de la dutxa després d’utilitzar-la i a tenir l’habitació sempre ben ventilada.