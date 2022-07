Cada dia la nostra vida a casa està marcada per activitats molt concretes. Utilitzem moltes habitacions, però principalment 2.

El bany i la cuina, de fet, són les habitacions més freqüentades de la casa i més propenses a embrutar-se. Per això, sovint busquem a les botigues molts tipus de detergent perquè la nostra llar estigui neta i sigui acollidora.

La pols, el greix, la calç i molt més són els enemics contra els quals hem de lluitar cada dia. Les nostres armes són els draps, les aspiradores, els pals de fregar i diversos tipus de productes.

Volent estalviar diners i tractant de limitar l'impacte mediambiental amb uns quants ingredients, podem tastar alguns mètodes senzills per eliminar la calç.

Alguns remeis casolans

Aquesta odiosa i antiestètica pàtina que cobreix aixetes i accessoris és la calç. L'aigua que sol arribar a casa no és pura, sinó que conté minerals, entre els quals la calcita. En evaporar-se deixa grans d'aquests elements i ens correspon eliminar-los.

Entre els remeis casolans contra la calç, n'hi ha un en particular. Hem de posar la pell de 2 o 3 pomes en un bol i cobrir-les amb aigua calenta. Afegeix una cullerada de sal, remou i xopa la regadora. Renteu-lo després de 20 minuts. Per a les aixetes o altres parts, només cal utilitzar aquest líquid amb coixinets de cotó i aplicar-les a la zona a tractar. Esbandir després de 15 a 20 minuts.

Si per casualitat notem una mica d'òxid, apliquem coixinets de ceba xops en Cola i cobrim amb paper d'alumini. Deixa-ho durant 10 minuts i després renta la peça.

Per donar a les nostres aixetes i accessoris un lleuger rentat, només cal combinar els pòsits del cafè amb una mica de sal. Freguem la crema amb una esponja i en acabat aclarim. També pots fregar una mica de sal fina, barrejada amb suc de llimona, com a alternativa a l'habitual vinagre i bicarbonat de sodi.

Un aerosol eficaç podria ser el que es fa dissolent 100 g d'àcid cítric a 400 ml d'aigua destil·lada en una ampolla polvoritzadora. Afegiu 10 ml de detergent rentavaixelles ecològic concentrat i tindrà un eliminador de calç per a inodors, dutxes, aigüeres i aixetes. També podem tastar-lo a la cuina. Evitar el seu ús en taulells de marbre i pedra.

Finalment, a casa podem preparar la pedra d'argila. Aconsegueix argila blanca a l'herboristeria i pesa 200 g. Afegeix 2 cullerades de bicarbonat de sodi, 1 cullerada de sal, 170 ml de detergent rentaplats ecològic i barreja fins a obtenir una mena de crema. Per donar-li una aroma agradable, hi podem afegir 10 gotes d'oli essencial al gust. Girem bé la barreja i deixem el bol a un costat. Al cap de tres dies podrem utilitzar la pedra d'argila ara seca. Només cal humitejar una esponja, passar-la per sobre de la massa i després netejar les zones amb dipòsits de calç. Funciona bé tant al bany com a la cuina i també pot netejar les parts greixoses de la placa.