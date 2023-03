Males notícies per a les persones que consumeixen amb assiduïtat qualsevol producte de Coca-Cola, males per a la seva butxaca, s’ha d’afegir. La multinacional nord-americana ja ha anunciat que el 2023 tornarà a apujar els preus com a conseqüència de la inflació, que va arribar al 5,9% a Espanya i el 8,5% a la resta de l’eurozona.