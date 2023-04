Durant el darrer any hem incorporat a l’Institut Oftalmològic de Clínica Girona una nova tecnologia basada en la llum polsada intensa (IPL) de Lumenis M22 que ens permet oferir tractaments d’última generació en oftalmologia.

La IPL és un tractament basat en una font lumínica que de forma ambulatòria i indolora permet tractar patologies oftalmològiques com l’ull sec, la blefaritis o els mussols i que permet al pacient incorporar-se a la seva activitat habitual el mateix dia.

La llum polsada intensa és una eina de tractament molt versàtil, ja que a nivell d’estètica periocular i facial també ens permet millorar taques, hiperpigmentacions cutànies i cuperosis de forma molt efectiva.

Durant els darrers 10 anys i gràcies a les evidències dels múltiples estudis realitzats a nivell internacional, la llum polsada intensa s’ha posicionat com a un nou tractament segur i eficaç en problemes oculars com l’ull sec o la blefaritis i obre la porta a possibles noves indicacions en el camp de l’oftalmologia.

Des de l’Institut Oftalmològic de Clínica Girona, apostant per la innovació i l’evidència científica hem posat en marxa un estudi des de la unitat de Cirurgia oculoplàstica i la unitat de Glaucoma per valorar l’efectivitat de la llum polsada intensa en pacients amb glaucoma i que pateixen efectes secundaris per l’ús continuat de col·liris per al tractament d’aquesta patologia.

El glaucoma és una patologia crònica que en la majoria d’ocasions requereix l’ús continuat de col·liris per fer baixar la pressió de l’ull. Aquests medicaments sovint poden generar efectes secundaris perioculars als pacients que els utilitzen com irritació ocular, ull vermell, creixement de pestanyes, pigmentació palpebral o ull sec. Tot i que són efectes secundaris lleus, ocasionen un desconfort per al pacient i una afectació en la seva qualitat de vida que pot portar al fet que no realitzin el tractament per al glaucoma de forma adequada, amb el risc de pèrdua visual que això suposa.

Durant el 2022 ja s’ha publicat un primer estudi a nivell nacional que mostra evidència de la millora d’algunes d’aquestes molèsties en pacients amb glaucoma tractats amb llum polsada periocular. És per això que des de l’Institut Oftalmològic de Clínica Girona incentivem la investigació i estudis com aquest per poder oferir als nostres pacients una millor solució als seus problemes oculars.