El 2022 es va inaugurar el gronxador de Librán, a la província de Lleó, de nou metres d'altura, convertint-se immediatament en el més alt d'Espanya. El poble lleonès de tan sols 50 habitants ha inclòs al seu entorn una impressionant atracció no apta per a aquells que pateixen de vertigen. Es va construir a partir de les restes d'una tirolina abandonada a la vall de les Carboneras, reutilitzant els seus materials. El municipi se situa prop de Ponferrada, en un ambient privilegiat com és la comarca d'El Bierzo.

Les vistes en balancejar-se són tan impressionants com úniques. El gronxador es mou cap endavant i cap enrere ensenyant als seus peus una panoràmica del canó homònim sobre el riu Primout. Es pot accedir caminant des de Librán per la senda del Cañón -que comença en el barri de La Barrera- o amb cotxe per la carretera que uneix el poble amb Pardamaza fins a un petit aparcament situat a pocs metres de la gegantesca estructura.

L'estudi Pareid va ser l'encarregat de dissenyar l'estructura, que va quedar finalista en els premis d'arquitectura ArchDaily de 2023. Tot i que no va guanyar, sí que va aconseguir ser el primer homologat de Castella i Lleó. Amb la seva inauguració es va promocionar també la ruta que porta a ell. Circular i senzilla per a tota la família, travessa túnels excavats en la roca, la cova de pintures rupestres i un salt d'aigua espectacular. El camí al complet suposa una experiència natural que connecta amb la història i geologia de la zona.

El gronxador més alt del món

És cert que gairebé deu metres ja és bastant impressionant, però el rècord mundial l'ostenta un del municipi de Chongqing, al sud-oest de la Xina. Està sobre el penya-segat Yunyang Longgang i penja d'una estructura de cent metres d'altura i aconsegueix els 90 graus a 700 metres sobre el penya-segat, deixant sota els peus unes vistes més que sorprenents. Abans d'inaugurar-se, l'empresa encarregada i l'Institut de Recerca i Inspecció d'Equips Especials de la Xina van realitzar més de 4.000 proves.

Supera tan sols per dotze metres a la qual era abans el gronxador més gran del planeta Terra, el B!G Rush de Sud-àfrica. Aquests no són gronxadors a l'ús, com els dels parcs. L'experiència és una mescla entre tirolina i salt de pont, encara que l'objectiu és balancejar-se com sí que es fa en els gronxadors tradicionals.