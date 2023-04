Zara és una de les millors cadenes de moda més importants de tot el món. Pertany al grup Inditex, fundat per Amancio Ortega. Ha estat reconeguda com la millor marca espanyola en diferents anys, però segons una treballadora pots millorar encara més la teva experiència a la botiga seguint aquests infal·libles trucs.

Miriam Cava (@miriamcavap), treballadora de Zara, ha revelat al seu compte de TikTok alguns consells per aprofitar al màxim les funcions de Zara, que són desconegudes per a molts dels clients. El primer de tot, és descarregar l'aplicació de Zara per al mòbil, hi incorpora les seves novetats abans que la competència.

A l'aplicació podràs realitzar les teves compres online i descobrir a quines botigues físiques estan les teves peces preferides del catàleg mòbil. Una altra de les funcions més útils és que apareixeran desats automàticament tots els teus tiquets de compra, ja siguin comprats a la botiga o a través d'internet.

Però sens dubte, la que més ha cridat l'atenció és la possibilitat de reservar un provador, una funció que pràcticament tots els clients desconeixen.

Si no us agrada esperar, aquesta altra funció també és molt útil, ja que tens l'opció de comprar per l'aplicació i recollir-ho en menys de dues hores a la botiga. Finalment, l'aplicació compta amb l'eina de lupa, que escaneja les etiquetes per desar el producte mentre passeges per la botiga, per comprar-ho més tard.