Mercadona ha decidit, després de comprovar que la baixada dels preus de cost, tot i que lentament, s'està produint ja en el mercat, "avançar-se" a aquesta nova tendència i ajustar els seus preus de venda des d'aquest mes d'abril en 500 dels seus productes de consum diari fins a final d'any, segons ha informat en la seva pàgina web, en una nota en la qual afegeix que el "pot beneficiar-se per endavant d'aquesta reducció i percebre fins a un estalvi de 150 euros anuals en la seva cistella de la compra".

La iniciativa, que es duu a terme "sense tocar la qualitat dels productes i garantint la sostenibilitat de tota la cadena alimentària (proveïdors, sector productiu, de l'empresa i dels treballadors)", suposarà un estalvi per als clients de 200 milions d'euros d'aquí a final d'any, i tindrà un impacte en el marge de la companyia de -0,6 punts, que se sumen a la reducció realitzada per l'empresa de -1,1 punts des de 2020 per minimitzar l'important increment dels preus de cost en origen i la indústria.

La baixada de preu d'aquests 500 productes, "molts dels quals estaran degudament identificats a la botiga, s'aplica a nombrosos aliments de consum diari disponibles en diferents seccions i negocis, com en els productes en conserva com la tonyina, els lactis com alguns formatges i iogurts, fruits secs, olis, neteja i manteniment de la llar, alimentació per a mascotes, brioixeria, celler i perfumeria; entre altres. Així mateix, en el cas dels productes frescos, la companyia aprofitarà les oportunitats de mercat per baixar el preu. Un exemple d'això ha estat el carabassó, peix, pits de gall d'indi, etc. Tots aquests productes aniran també degudament identificats".