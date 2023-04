Lidl és una cadena de supermercats alemanya fundada el 1930. Va començar a expandir-se en la dècada dels 70 del segle passat pel país germànic i, a finals dels 80, va fer el mateix per la resta del vell continent. La seva primera botiga a Catalunya la va obrir a Lleida el 1994. Des d’aleshores la cadena de supermercats ha intentat ser una mica original en les seves propostes. En aquest sentit els electrodomèstics s’han convertit en un ‘must’ entre els seus clients. No en va tots els que acudeixen a fer la seva compra diària gairebé sempre acaben trobant una cosa que els convenç a les prestatgeries en les quals no es ven alimentació. En aquest sentit els fullets de Lidl s’han convertit en els més buscats. Qui més qui menys busca en aquestes publicacions coses per regalar tant per Nadal com en altres dates especials com l’aniversari.

Doncs aquesta vegada, la cadena de supermercats alemanya ha rescatat un dels seus productes de neteja estrella. Es tracta ni més ni menys que de la «Mopa de vapor i netejavapor de mà 2 en 1 1.500 W». Tindràs el vapor preparat en 30 segons, i la seva millor qualitat és que ocupa molt poc espai gràcies al seu comandament abatible. Es pot utilitzar també com a eina de neteja sense utilitzar el vapor, ja que aquesta és extraïble. Compta a més amb una protecció contra esquitxades d’aigua. Podràs netejar tota mena de superfícies. I no només terres, ja que la mopa es pot utilitzar en parets, sostres, i fins i tot, vidres.

La mopa inclou un embut per introduir l’aigua, un vas d’ompliment, una funda de microfibra per a l’accessori de tapisseries, dues fundes de microfibra amb tres franges apelfades per al terra, un accessori per a alfombres, per a cantonades i per a sofàs i butaques; un raspall rodó gran i petit i un altre d’allargat; i per últim, un rascador, un netejavidres i un tub flexible.

Les opinions favorables són nombroses: «Bona qualitat, gran potència. Pal de fregar lleuger i agradable. És ideal per netejar llocs inaccessibles, per exemple, marcs de finestres, racons i esquerdes al bany», diu una usuària.

Els estris de neteja són eines essencials per mantenir la higiene i la neteja a la llar, l’oficina i qualsevol altre lloc. Hi ha una àmplia varietat d’estris de neteja disponibles al mercat que s’utilitzen per a diferents tasques de neteja.

Una de les eines més bàsiques i comunes és el drap de neteja. Els draps de microfibra són una bona opció ja que són suaus i absorbents, i no deixen rastre de borrissol a les superfícies. Altres tipus de draps inclouen els draps de neteja per a vidres i miralls, que són més prims i no deixen marques.

Les escombres i els pals són eines clàssiques per a la neteja dels terres. Les escombres de fibres suaus són ideals per als terres de fusta, mentre que les escombres de fibres dures són més adequades per als terres de rajoles. Els pals de neteja amb raspalls intercanviables són una bona opció per arribar a llocs alts i difícils d’arribar.

Els raspalls són útils per a la neteja de superfícies rugoses, com les rajoles i els sanitaris. Hi ha raspalls de diferents mides i formes per a diferents tasques de neteja. Els raspalls de dents grans són ideals per a la neteja de vàters, mentre que els raspalls més petits són adequats per a les juntes i les cantonades.

Els productes de neteja en esprai són fàcils d’utilitzar i molt efectius per a l’eliminació de taques i l’eliminació d’olors. Hi ha diferents productes de neteja en esprai disponibles per a diferents tipus de superfícies, com mobles de tela i terres.