L'Associació Sèlvans calcula que només un 1,42% de la massa forestal que hi ha a Catalunya està protegida. Aquest percentatge equival a unes 67.000 hectàrees repartides arreu de Catalunya. L'associació s'encarrega de diagnosticar quins boscos tenen un alt valor ecològic i posteriorment treballen perquè les zones diagnosticades es preservin per garantir la continuïtat del bosc. Es tracta d'arbres que en la majoria de casos són centenaris i aporten beneficis a la biodiversitat. L'objectiu és arribar al 2030 amb un 5% de la massa forestal protegida. Per fer-ho, l'entitat treballa amb ajuntaments i propietaris forestals per convèncer-los que preservin els paratges pel valor que té el patrimoni natural.