La Generalitat de Catalunya no reduirà a curt termini el cabal d'emergència del Ter a 600 litres per segon (l/s) arran de les pluges i les nevades dels darrers dies. De fet, d'ençà que al febrer el govern català va decretar l'emergència per sequera no s'ha arribat mai a aquest topall, perquè l'aigua que es desembassa s'ha anat reduint esgraonadament i actualment se n'alliberen 1.000 l/s. En paral·lel, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja ha dut a terme 40 avingudes puntuals -hidropuntes- entre el Ter i la Muga. Aquestes operacions es fan dos cops per setmana durant sis hores. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, subratlla que s'han intensificat els controls als punts on els rius pateixen més per evitar "danys irreversibles" a l'ecosistema.