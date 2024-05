El judici contra l'acusat de matar la mare a ganivetades a Ripoll el 31 d'octubre del 2021 ha començat aquest dijous a l'Audiència amb la tria del jurat popular. El fiscal l'acusa d'assassinat i tinença il·lícita d'armes prohibides i demana 25 anys de presó. Sosté que el processat va atacar la mare quan li va recriminar que hagués fet un festa al casa la nit abans. Segons el fiscal, primera la va apunyalar al cap i al coll amb una navalla automàtica. La víctima va intentar sortir del pis per demanar ajuda però la va "rematar" quan ja estava a la porta. El fiscal sosté que l'acusat "va allargar l'agonia de la seva mare". La defensa al·lega que l'acusat va patir una "alienació mental" provocada per una "intoxicació" per alcohol i drogues.