Més de 200 persones s’han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça Comptes d’Empúries de Bellcaire d’Empordà (Baix Empordà) per condemnar el crim que s’ha viscut al municipi i lluitar en contra de la violència vicària. Abans del minut de silenci, l’alcalde ha llegit un manifest de rebuig a “tot tipus de violència” i agrair totes les mostres de suport que han rebut al llarg de la jornada. En la concentració hi ha assistit la consellera de Feminismes, Tània verge, qui ha apuntat que per acabar amb les violències masclistes cal “eradicar el patriarcat”. Verge ha recordat que les institucions destinen “més recursos que mai” en la prevenció d’aquest tipus de violències però cal la implicació de la societat.