Els embassaments del sistema Ter-Llobregat s’acosten al 20% gràcies a les últimes pluges

L’episodi de pluges que es va iniciar diumenge passat a Catalunya ha aconseguit omplir els embassaments de les conques internes fins prop del 20% de la seva capacitat. Les precipitacions, que al llarg de dilluns van arribar a superar els 100 litres per metre quadrat en punts del Baix Llobregat i el Vallès, tot i que en general es van estendre per tot el territori, han situat els pantans del sistema Ter-Llobregat en el 19,28% i els del conjunt de la conca en el 18,41%. Les dades, tot i que esperançadores, encara estan lluny dels llindars que va plantejar la Generalitat per tornar a obrir el debat sobre si aixecar o no l’emergència per sequera a Catalunya.

Segons va explicar ahir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, la pluja dels últims dies no ha de distorsionar la situació real. «Catalunya continua immersa en una sequera preocupant i greu». Plaja va argumentar que «no ha arribat el moment de revertir mesures» i va evitar donar una perspectiva temporal sobre quan es tornarà a obrir aquest debat. «Hem de tenir clar si aquestes pluges es poden repetir a curt i mitjà termini. Té poc sentit fer un pas endavant si n’hem de fer dos enrere», va afegir.

La decisió sobre quan acabarà l’emergència per sequera, així com totes les restriccions associades a aquesta, no només està en mans del Govern o de la Conselleria d’Acció Climàtica. Dependrà del debat i de les decisions que es prenguin a la comissió interdepartamental de sequera, en la qual s’estudiarà, d’una banda, l’estat dels embassaments arran d’aquest episodi de pluges i, de l’altra, les necessitats de determinats sectors com, per exemple, les campanyes de reg agrícola que haurien de començar en les pròximes setmanes. També s’estudiaran els pronòstics de les pròximes setmanes i mesos per veure si més enllà d’aquest episodi de precipitacions se’n preveu l’arribada de més.

Fonts pròximes a la comissió afirmen que no està prevista cap reunió d’aquest grup al llarg d’aquesta setmana. Així que almenys durant aquest període no s’espera cap decisió transcendental sobre restriccions aplicades per pal·liar l’escassetat d’aigua.

La bona notícia és que, segons apunten els pronòstics, en el que resta de setmana s’esperen més pluges abundants a tot el territori català, sobretot a les capçaleres dels rius, de manera que el nivell dels embassaments continuarà augmentant. Ahir ja van ser destacables els registres a Molló (50 litres per metre quadrat) i la Vall d’en Bas (41 litres), entre altres observatoris.

Fa unes setmanes, després de l’arribada del temporal Nelson, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, també es va mostrar prudent: «Si hem d’aixecar l’emergència i tornar a excepcionalitat per a al cap de 15 dies tornar a l’emergència, no ho farem», va afirmar. En aquest escenari també va argumentar que el Govern plantejarà aixecar l’emergència quan la previsió de les conques internes en el seu conjunt arribi a «un percentatge elevat» i se situï en xifres similars a les de l’any passat, quan estaven en el 28% de la seva capacitat.

Tendència incerta

El Pla Especial de Sequera estima que la situació d’emergència es podria aixecar a partir que se superi el 16% d’aigua embassada. Una vegada s’hagi arribat a aquesta xifra, les autoritats tenen fins a quatre mesos de marge per declarar la retirada d’aquesta fase més restrictiva. Però això només es podrà fer si els pronòstics meteorològics són favorables. «Serà important observar la tendència. Si ens diuen que continuarà plovent molt, podríem sortir de l’emergència amb els pantans al 17%. Si, al contrari, resulta que no hi haurà més precipitacions, no serà possible», va explicar Mascort.

Tots els pronòstics publicats fins ara es mostren indecisos davant què passarà en les pròximes setmanes i mesos. Els models climàtics apunten amb certesa que en els pròxims mesos podríem tenir temperatures molt més altes del normal, però les incerteses són grans en el cas de les precipitacions. «Els pronòstics sobre pluges encara són incerts», explica Ramon Pascual Berghaenel, delegat territorial d’Aemet a Catalunya.