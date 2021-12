El Lleuresport, el parc infantil de Nadal de Girona, recupera el format prepandèmia després que l'any passat el coronavirus obligués a suspendre'l. El pavelló del GEiEG a Sant Narcís s'ha tornat a omplir d'inflables, tallers i atraccions per a la mainada. La covid-19, això sí, obliga a restringir l'aforament al 70% o marcar circuits d'entrada i sortida. La mascareta hi és obligatòria a partir dels 6 anys, cosa que fa que molts nens i nenes no en portin. Els responsables del GEiEG diuen, però, que el parc és «segur» perquè gairebé s'assimila a estar «a l'aire lliure». «Hi ha 12 metres d'altura i està ventilat; a més, tot el personal ja s'ha fet tests d'antígens i durant aquests dies hi tornaran», diu el director esportiu del club, Pau Serra.