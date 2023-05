Els funcionaris de Justícia celebren avui una jornada de vaga que ha comptat amb diverses concentracions arreu de l'Estat per reivindicar una millora en les retribucions i reclamant la paralització de la nova llei LOEO (Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa) que preveu reorganitzar les funcions al Sistema Judicial. A Girona, un centenar de persones de diversos jutjats de la província s'han concentrat davant la Subdelegació del Govern a Girona amb l'objectiu d'asseure la ministra de Justícia, Pilar Llop, a la taula de negociació. Durant la protesta, que ha durat prop d'una hora, s'han sentit proclames com ara "nosaltres treballem, l'elit factura", o "Fora la LOEO", així com crítiques a Llop.

La presidenta de la Junta de Personal de Justícia de Girona, Núria Gelabert, ha explicat que la LOEO "no ens té en consideració", ja que "canviaria molt les nostres condicions pel que fa als llocs de treball" i contempla "molts canvis de funció". Per això, exigeixen negociar la Llei amb el Ministeri de Justícia. D'altra banda, els funcionaris argumenten que s'ha trencat l'equilibri entre els cossos que formen part de Justícia, i que "les funcions que ens han delegat a través del temps de lletrats de l'administració i jutges no s'han acompanyat de cap retribució", es queixa Gelabert. La protesta, que també s'ha estès a ciutats com Barcelona, on també hi ha hagut una concentració davant la Subdelegació del Govern.