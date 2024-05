Temps de Flors tanca amb les mostres quasi intactes i una afluència de turistes gairebé tan elevada com el primer dia

Girona acomiada la 69a edició de Temps de Flors amb les mostres adaptades a la sequera quasi intactes i una afluència de turistes gairebé tan elevada com el primer dia. Les visites d'aquesta setmana llarga es tradueixen en calaix per als comerços, hotels, bars i restaurants de la ciutat. La presidenta de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, explica que "els que noten més l'impacte són els restauradors, que per Temps de Flors tenen dies molt forts". En canvi, afirma, "pel comerç la venda no és directa perquè la gent no vol passejar amb bosses". Tanmateix, la presidenta assegura que l'esdeveniment serveix "de caramel" perquè els visitants s'enamorin de la ciutat, coneguin els negocis i tornin més endavant.