Pintura sobre rails

Casa de Cultura, Girona. Plaça de l´Hospital H Fins a 30 de setembre. De dimarts a divendres d´11 a 20 h. Dissabtes d´11 a 18 h.

Àlex Nogué ha pres com a títol de la proposta per a Exposicions Viatgeres un rètol habitual a les estacions de tren franceses, «Un train peut en cacher un autre», per explicar que una imatge pot contenir més del que veiem. De fet, amb la mostra que actualment acull la Casa de Cultura de Girona, l´artista aprofundeix en les seves preocupacions estètiques: com ja va deixar clar a la seva darrera publicació («Davant la imatge»), ens trobem enfront d´un apassionant viatge que té els seus fonaments conceptuals en projectes com Límits del dibuix o, de manera molt especial (pel poder evocador de la metàfora que utilitza), Trementina (2007).

Per a aquesta ocasió, Nogué planteja un recorregut a través de 48 imatges fotogràfiques de fragments de paisatge de la Vall d'en Bas, a sobre de les quals ha intervingut, i de dues instal·lacions.