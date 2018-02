2X1 en entrades per ´Oh my God, Barcelona!´

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per anar a veure "Oh my God, Barcelona!"" a la Sala La Planeta, el diumenge 18 de febrer a les 18 h.

Truca i reserva les teves entrades. Data límit: dijous 15 de febrer.