La sisena edició del Festival Internacional del Circ de Figueres presenta més artistes que mai. Fins a 88 especialistes d'onze països seran els protagonistes de 24 atraccions inèdites a Europa. Les actuacions són de disset disciplines circenses diferents. La nova edició es farà del 16 al 20 de febrer. En la presentació de la programació artística, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip, ha garantit que l'edició del 2018 està garantida tot i que el conveni entre els organitzadors i l'ajuntament acaba aquest any. Es faria o bé a través d'una ajuda anual o bé a través d'un concurs públic. A més, també ha confirmat que l'esborrany de pressupost per al 2017 inclou una primera partida de 500.000 euros per al projecte del Museu del Circ, que es podria ubicar a la casa Nou Vilas.

El director artístic del festival, Genís Matabosch, ha explicat que la programació d'aquesta sisena edició està marcada per tres dominants: les actuacions en grup (participaran de quatre a vint artistes en un mateix número), el predomini dels artistes xinesos (n'hi ha 39), russos (18) i etíops (10) i la important presència d'atraccions llatinoamericanes: dues procedents de Mèxic, una del Perú, dues de Xile i una de El Salvador.

Entre les atraccions d'enguany en destaca la presència d'alguns dels números guanyadors en els principals festivals internacional de circ fora d'Europa com els de Moscou, Odessa (Ucraïna), Wuhan (Xina) o Shijiazhuang (Xina).

En aquesta edició, el festival presentarà fins a 24 atraccions diferents –totes inèdites a Europa- amb la participació de fins a 88 artistes. En les edicions anteriors ja s'han vist fins a 113 atraccions i Matabosch considera que el festival de Figueres s'ha convertit en un referent a nivell europeu i una cita per a la descoberta de nous talents.

Passos endavant en el projecte del Museu del Circ

En la presentació de la programació artística, l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha confirmat que en el pressupost del 2017 s'inclourà una primera partida de 500.000 euros per tirar endavant el projecte del Museu del Circ. Una de les ubicacions que s'estan estudiant és a la casa Nou Vilas, adquirida per l'ajuntament fa uns anys i que s'hauria de rehabilitar.

A més, aquest any acaba el conveni signat fa quatre anys entre els organitzadors del festival i l'ajuntament. Felip ha garantit que, malgrat encara no han definit la fórmula, l'edició del 2018 està garantida. Ha apuntat que podria ser a través d'una ajuda anual o bé a través d'un concurs públic.