Figueres busca altres sistemes per matar les males herbes i evitar productes tòxics

n L'Ajuntament de Figueres busca sistemes alternatius per matar les males herbes de les zones urbanes evitant aplicar herbicides amb glifosat. «Al món hi ha una tendència per anar substituint tots aquells herbicides que puguin ser nocius per al Medi Ambient i per això estem provant noves opcions», va explicar el regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes. Ahir van provar un sistema que crema les males herbes amb infrarojos. Es tracta d'una bombona de butà connectada a una placa de ceràmica que arriba a temperatures molt elevades i acaba amb les males herbes. Tot i això, no evita que tornin a sortir i s'han de fer cremes periòdiques. No és el primer sistema que proven, també han utilitzat una màquina a vapor a alta pressió però «no va acabar de donar els resultats esperats».

El ple de l'Ajuntament de Figueres va aprovar, per unanimitat, una moció que instava a deixar de fer servir herbicides potencialment nocius substituint-los per mètodes més respectuosos amb el Medi Ambient. «Es tracta, essencialment, d'anar prescindint dels glifosat perquè resulta ser nociu per a persones i animals», va detallar Cruanyes.

Per això, durant els darreres mesos estan provant sistemes alternatius que siguin efectius en l'eliminació de les males herbes però que no suposin cap risc per a la salut. El primer intent va ser amb una màquina que usava vapor a altra pressió. Segons va explicar el regidor de Medi Ambient, els resultats no van ser del tot satisfactoris.

Durant el dia d'ahir van posar a prova un sistema amb infrarojos. «El provem durant un temps per veure si té efectivitat», exposa Cruanyes. Lluís Font, de l'empresa Servicentre, va ser l'encarregat de fer la demostració.