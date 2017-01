fets i premonicions

embla ser, benvolguts lectors, com si el paràgraf amb el qual concloïa la darrera xerrada amb vostès, «No sé, no sé; no sé si el debat dels pressupostos pot estar ple de sorpreses» hagués significat el tret de sortida d'una cursa dels partits que configuren la intermitent majoria de govern figuerenc cap al no res; o potser, més ben dit, l'abandonament d'un vaixell, que a manca d'objectius comuns (aquí ni tan sols la quimera d'Ítaca) va a la deriva, per part d'una tripulació que només aspiraria a salvar els seus propis bagatges.

Des de llavors, com si una obertura de la caixa de Pandora es tractés, semblen haver-se estès tots el vents sinó de la discòrdia si del desacord que es trobaven per moments tancats i un govern apedaçat amb teles de distinta textura corre el risc de trencar-se per les seves febles costures.

Vegin si no: El PSCat insinuant que pot trencar el pacte si en els nous pressupostos no veuen incrementades les partides de les seves àrees; el PdeCAT invitant-lo (reptant-lo diuen altres que analitzen les declaracions de The Majoress Felip) entre línies a que el trenqui o, si no, (tot un torpede a la línia de flotació) que tregui l'increment de les assignacions als seus càrrec de confiança, i el CExFCat condicionant el seu suport a que es destinin 500.000 euros al compliment dels seus objectius però amb el temor que els seus dos socis de segons què segons com «s'hagin posat d'acord per deixar-los al marge». «Les nostres propostes de cohesió social són innegociables» ha declarat el seu portaveu, però hi ha qui diu que és només una sortida de l'atzucac que en la seva formació va representar que el seu antecessor firmés l'actual tripartit figuerenc. «... yo y unos cuantos más estábamos presentes en las reuniones en la oficina de ICV cuando se estaba negociando el pacto. (?) Qué era sí o sí la decisión de firmarlo y que Monfort lo hizo y nos enteramos el mismo día por la prensa» li han dit públicament exmembres de la seva formació. Així que jutgin vostès que la quiniela municipal figuerenca té tantes variants com possibles cap pensants. Els diré: Hi ha qui m'ha pronosticat que no s'aprovaran els pressupostos, fet que podria provocar la dimissió de Felip. Ja veuen com està el pati. Com que també parlava en l'article citat de possibles canvis de socis de govern, seria aquesta hipòtesi una altra premonició?