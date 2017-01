El regidor del PP de Vilafant convida a anar a la Diada amb tancs i encén les xarxes

Un comentari al mur de Facebook del regidor del PP a Vilafant, José Francisco Parra, convidant a anar a la diada amb els tancs ha encès les xarxes de comentaris de tota mena. El regidor, que assegura que ho va fer en to de broma, ha penjat al seu perfil una imatge on es poden veure tancs i insta a compartir-la «si t'agradaria que la propera Diada estigués amenitzada per l'Exèrcit Espanyol».

Les reaccions no s'han fet esperar. Es va penjar el 24 de gener i fins a 120 persones ja l'han compartit. A més, ha generat reaccions de tota mena. Alguns li segueixen el joc afegint imatges i altres consideren que un càrrec públic no hauria de fer comentaris d'aquest tipus i es pregunten si no inciten a la violència.



El regidor se sorprèn

Parra s'ha sorprès pel ressò del comentari. Assegura que el va fer en to de broma «per treure tensió amb aquest tema de la independència, treure una mica de ferro, en cap cas volia ferir sensibilitats». Diu que ni tan sols ha fet la mili, que ha participat en moltes diades abans que es convertissin en una festa independentista i que només és un comentari irònic. «Hi ha coses molt més ofensives per part de membres d'altres partits», manifesta, i defensa que hi ha d'haver llibertat per expressar-se.

Paral·lelament, Diego Borrego, el regidor del PP a Figueres també va obrir un debat acalorat a la xarxa en aplaudir les agressions dels Mossos d'Esquadra, en el cas que siguin envers els col·lectius independentistes. El grup d'ERC Alt Empordà va demanar la dimissió dels regidors del PP de Vilafant i Figueres, José Francisco Parra i Diego Borrego, per fer apologia del feixisme i incitar a la violència a les xarxes. La mateixa petició va venir de la CUP de Figueres, on la seva portaveu, Natàlia Sànchez, va qualificar les paraules de Borrego com «inacceptables per un representant públic d'un ajuntament democràtic».