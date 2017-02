Mossèn Ferran Jarabo rebrà un dels guardons Espiga i Timó de Castelló

L'Hotel Restaurant Empòrium i mossèn Ferran Jarabo Carbonell són els escollits aquest any per rebre els guardons Espiga i Timó de Castelló d'Empúries, que s'atorguen cada any.

La tasca i implicació en la vida municipal del mossèn, a qui el Bisbat ha rellevat recentment, i la trajectòria professional de l'Hotel Restaurant Empòrium-família Jordà –amb una estrella Michelin–, així com la projecció exterior que se'n deriva, han estat els motius pels quals la Comissió d'Honors i Distincions va proposar al Ple de l'Ajuntament l'atorgament dels premis.