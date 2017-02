L´acusat del crim de Figueres manté que va ser accidental

L'acusat de matar el seu germà d'una ganivetada al coll a Figueres el 26 de març del 2016 assegura que va ser un «accident». Segons va explicar ahir Manuel Rodríguez als membres del jurat popular, ell i el seu germà tenien molt bona relació i va assegurar que «mai li podria fer mal».

L'acusat sosté que aquella matinada es van discutir amb un home d'origen marroquí davant de casa seva. Durant la disputa, el seu germà el va fer entrar al domicili mentre ell es quedava al carrer. A través de la finestra, segons la versió que va oferir, el germà li va demanar una arma per defensar-se de l'altre home. «Vaig anar a la cuina i vaig córrer cap a la finestra per tirar-li el ganivet i, de sobte, me'l vaig trobar a sobre, no sé ni com es va enfilar per la finestra», va detallar. «Va ser un accident, jo necessitava el meu germà, ho era tot per a mi», va afegir.

Segons va relatar, d'entrada va pensar que l'estocada mortal li devia haver fet el marroquí. «Em vaig pensar que havia estat ell perquè jo al meu germà mai li hauria fet mal», va exposar. Assegura que el seu germà i ell tenien una relació molt bona. «Jo em recolzava en ell i ell en mi», va afirmar abans de ressaltar que els dos havien estat politoxicòmans i s'havien ajudat mútuament per suportar les addiccions.

L'acusat va explicar que no va dir als Mossos d'Esquadra ni al jutge instructor que havia estat ell perquè «ningú va preguntar res». A més, va dir que els agents el van llançar a terra i li van trencar dues dents i nega la versió que aquests van oferir, que era ell mateix qui s'autolesionava donant cops de cap.

Ahir també van declarar els forenses que van fer l'autòpsia a la víctima. Les conclusions de l'informe assenyalen que la víctima va rebre una sola ganivetada amb força que li va seccionar la jugular i la caròtida. A preguntes de la defensa, els forenses van descartar que una ganivetada accidental pugui produir aquests danys perquè cal una estocada «amb una força important».

El fiscal manté la petició de 14 anys de presó per un homicidi amb els agreujants d'abús de superioritat i parentiu i l'atenuant de col·laboració amb la justícia. Ha retirat les indemnitzacions per als germans d'acusat i víctima perquè van renunciar-hi.

La defensa considera que va ser un accident i que, com que no hi ha homicidi, el seu client ha de resultar absolt.