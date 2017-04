El desdoblament de la C-260 avança amb la construcció del vial sud per sota l'N-II

Les obres de desdoblament de la C-260 avancen progressivament. Durant aquest mes ja es pot començar a veure de manera més clara com està quedant el vial sud, la part de l'obra que connectarà Figueres amb Vilatenim, i part de la qual passarà per sota de l'N-II. Aquesta part comença a la carretera del Far amb un giratori que ja s'està construint. Correspon a l'encreuament del parc del Manol amb el carrer de Can Lei, la carretera del Far i la prolongació del carrer Itàlia. Suposa un total de 550 metres i per fer-la possible s'ha perforat el talús per sota l'N-II, on hi haurà un pas de tres metres. Les obres de perforació van començar el passat mes de gener.



Aquest vial és un dels dos que hi ha previstos en el projecte i que han de servir de connexions alternatives un cop les obres estiguin acabades però també quan es comenci a actuar al tronc central de la carretera que uneix Figueres amb Roses. El nord, que també s'ha dibuixat i que tindrà una longitud de 240 metres, circula en perpendicular a la C-260 i paral·lel a l'N-II, permetent donar continuïtat a la calçada lateral del desdoblament fins al camí vell de Vilatenim.





Una obra necessària



La C-260 és la carretera que uneix les ciutats de Figueres i Roses. Actualment registra una mitjana anual d'entre 21.000 i 24.000 vehicles per dia, arribant als 43.000 vehicles durant els mesos estivals com és el cas del juliol o l'agost. El desdoblament pretén resoldre els problemes de congestió que es produeixen en aquest tram d'entrada a Figueres, amb l'execució d'una via amb les característiques adients per redistribuir el trànsit per les vies alternatives que es crearan un cop acabats els treballs.