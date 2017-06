Capmany Espectacular incendi de la caixa d'un camió a l'autopista

Totalment cremat. Així és com va quedar la caixa d'un camió que aquest matí circulava per l'autopista AP-7. El vehicle pesant es va començar a incendiar quan circulava per l'autopista a l'altura de Capmany. Malgrat l'espectacularitat de l'incendi, no es van haver de lamentar ferits. El xofer del vehicle que transportava ferralla en veure que començaven a sortir flames per evitar problemes a la carretera va traslladar el camió cap a un aparcament a tocar de la via. Això va succeir pels volts de tres quarts de deu del matí, al quilòmetre 12 de la via ràpida. Sis vehicles dels Bombers van traslladar-se fins aquest punt i ràpidament van separar la tractora del remolc. Poc després, van extingir l'incendi.