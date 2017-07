'Rematats' per la justícia

La Institució de l'Alt Empordà per a l'Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN), impulsors de la plataforma Salvem l'Empordà, és troba en risc de desaparèixer. L'organització sense ànim de lucre ha de pagar unes costes judicials de 17.600 euros per haver denunciat el projecte de la MAT i de retruc, a Red Eléctrica Española (REE).

Per aquest motiu IADAEDEN i la plataforma No a la MAT ha engegat la campanya «La justícia ens reMATa», amb l'objectiu de recaptar 19.000 euros i evitar l'extinció de la plataforma.

La portaveu de IADEN-Salvem l'Empordà, Bàrbara Schmitt, denuncia que les costes judicials són «un càstig per part de Red Eléctrica Española». Schmitt afirma que han arribat a un punt on necessiten «la solidaritat de tothom» perquè no puguin «acabar» amb la plataforma. Per això apel·len a «totes les institucions i representants que en el seu moment es van manifestar amb nosaltres».

Benet Salelles, membre de l'equip de la defensa, assegura que «l'import total de les condemnes no està definit», ja que, han presentat «recursos», un dels quals ja s'ha denegat. Les costes judicials corresponen als següents procediments: el ramal Riudarenes-Farners, la subestació Santa Llogaia i el tram Bescanó-Santa Llogaia.

L'acte ha tingut lloc al Col·legi de Periodistes de Girona i ha comptat amb el suport de l'Associació de Naturalistes de Girona, i representants polítics de la CUP, Iniciativa per Catalunya Verds i Catalunya en Comú.