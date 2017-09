«El vi també hauria d'estar present als Tastets surrealistes»

El personal de la Regidoria de Fires i Mercats fa mesos que treballa en aquesta edició de la Mostra del Vi de la DO Empordà. L'objectiu: ratificar el creixement qualitatiu i quantitatiu dels últims anys. Un fita gens fàcil.



Figueres és la capital de la DO Empordà?

No tenim ni una hectàrea de vinya i, en canvi, la capitalitat de la ciutat és indiscutible. A més, volem seguir treballant amb el sector i, ara mateix, estem treballant per ubicar les oficines del Consell Regulador a la Casa Empordà o a l'antic edifici de la fàbrica de gel. Ens agradaria que fos un espai més enllà d'aspectes tècnics i administratius, que es convertís en un centre de degustació de productes de la comarca, com hi ha en altres ciutats d'arreu.

I per què no s'aprofiten els Tastets surrealistes?

Arribarà segur. Només necessitem que la DO es pugui corresponsabilitzar una mica més en l'activitat, de la mateixa manera que Damm ho va fer des del primer dia. Seria un maridatge perfecte.

I es poden fer més activitats al llarg de l'any?

Figueres està compromesa amb la vinya i el vi. Som la seu de la Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà i, institucionalment, comptem amb els seus productes en totes les nostres activitats. Creiem que hem d'aconseguir més complicitats amb sectors diversos per aprofitar l'interès creixent per l'enoturisme.

I centrant-nos en aquesta edició, com afecta el canvi de circulació al voltant de la Rambla?

Traslladem l'espai de tastos a la part alta del passeig, a l'espai amb llambordes. Allà també hi haurà la taquilla, els magatzems i la zona de serveis. Els tècnics ens desaconsellaven tallar quatre dies sencers la Rambla i per això només es tallarà la circulació quan la Mostra estigui oberta. Hi haurà un impediment mòbil a la meitat del carrer Lasauca que desviarà els vehicles fins al Gatillepis i d'allà, cap al carrer de la Pujada del Castell. El mateix passarà al carrer Vilafant.

Ha estat fàcil obrir un espai de venda comú de tots els cellers?

Ho hem aconseguit i això és l'important. Tothom s'ha posat d'acord perquè un distribuïdor s'encarregui de comercialitzar totes les referències dels expositors. Creiem que això beneficiarà tant el sector com els compradors.

I aquest any també amb sardanes...

No podíem deixar passar que Figueres és Capital de la Sardana i celebrem el bicentenari de Pep Ventura. El concert Arran de terra: Música i Vi dirigit per Francesc Gregori amb la Cobla Maricel, i la narració d'Anna Costal, és perfecta perquè s'inspira en el vi.

Creix la implicació de les empreses amb la Mostra?

Hi ha moltes empreses que volen participar com expositors, però som molt exigents i selectius, per mantenir la naturalesa de la fira. Aquest any hem aconseguit que els hotels ofereixin una ampolla de vi de benvinguda i un descompte dels trens TAV a Figueres, entre d'altres.