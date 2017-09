Ara que ja ha arribat setembre, no sembla que tot hagi de ser meravellós com es cantava a la banda sonora de la famosa pel·lícula interpretada per l'encara viva Gina Lollobrigida i el malaguanyat Rock Hudson, sinó que sembla que hi ha un corrent d'opinió mitjançant el qual, tot esperant no a Godot que ja se sap que avui no vindrà però demà sí però mai no arriba, es mostra la preocupació per com s'ho farà The Majoress figuerenca per aprovar els pressupostos municipals corresponents al pronosticat Independence year.

He dit preocupació, sí, però a voltes això no és sinó un eufemisme, un fariseisme d'alguns que, sota la superfície de l'interès municipal el que amaguen és una clara voluntat partidista d'esfondrament definitiu de la minoria governant.

Com s'ho farà, es pregunten i escampen el dubte aquests darrers, amb actitud falsament compungida, amb només cinc regidors d'una totalitat de 21?

Jo no estic al corrent de tots els «entresijos» (ho poso així perquè el diccionari de l'IEC no facilita per mesenteri l'accepció de «dificultades o enredos no fáciles de entender o desatar» que admet el de la RAE) interns partidistes de la vida municipal figuerenca, però crec que la possible problemàtica es resoldrà de la manera que s'ha fet sempre, és a dir, negociant.

Mirin si no, com es preparaven els pressupostos quan l'equip de govern estava format per cinc Pdecats, dos Udcats, tres Pscats i un CpFcat sinó discutint entre ells i repartint-se responsabilitats i honors?

No apropava cadascú «el ascua a su sardina» partidista cercant protagonisme que traduir en rendiment electoral? Algú es va arribar a creure que eren un equip homogeni i sense cap tipus de fissures?

De l'altra banda, hi ha qui diu que aquesta situació és molt més avantatjosa per a la primera regidora perquè així, en trobar-se lliure de la cotilla que representaven les exigències dels antics socis permanents, pot cercar lliurement els pactes que consideri més oportuns. O no ho feien així però reduït als membres de l'anterior tripartit?

Esperarem, perquè els pressupostos, al contrari que Godot i, segons el president Rajoy, l' Independence year, aquests sí arribaran.