Figueres presenta per tercer any ajuts per al desplaçament en tren

L'Ajuntament de Figueres ha presentat per tercer any consecutiu els ajuts per al desplaçament en tren d'estudiants. Des que es va posar en funcionament l'any 2014, un total de 260 joves figuerencs s'han beneficiat d'aquesta iniciativa. Els ajuts tenen en compte l'adquisició d'abonaments en tren d'alta velocitat i mitjana distància per a joves que cursen estudis universitaris, cicles formatius de grau mitjà o superior que es desplacen a Girona, Barcelona o, com a novetat d'enguany, Perpinyà.

L'objectiu d'aquestes beques és poder ajudar a totes les famílies amb fills que estudien fora de Figueres i que s'han de desplaçar cada dia, a més de potenciar l'arrelament dels joves a la ciutat.

Els requisits per gaudir dels ajuts es mantenen respecte a la convocatòria anterior, així com la bonificació, que és del 40% de l'import dels abonaments mensuals en el cas dels trens de mitjana distància, i 30% en el cas dels trens d'Alta Velocitat.

El pla d'ajuts per a l'adquisició d'abonaments de tren per a estudiants compta amb una partida pressupostària de prop de 27.000 euros. Així, l'aportació mitjana que l'Ajuntament destina per a estudiant és de 731 euros l'any als joves que es desplacen amb alta velocitat i 180 euros l'any als usuaris de trens de mitjana distància.

L'alcaldessa de Figueres i regidora d'Educació, Marta Felip, va reivindicar que des del consistori «centrem els esforços en ajuts als joves i a l'educació, que és precisament un dels puntals principals de l'acció de Govern».