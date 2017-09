Dos detinguts a Vilamalla en un operatiu per desmantellar un grup criminal

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Vilamalla dos homes en el marc d'un operatiu per desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de drogues. L'actuació es va fer enmig d'un fort desplegament policial. Una desena d'efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI) van entrar en un bar del polígon del Pont del Príncep, van demanar a les dues dependentes i als clients que hi havia que entressin a la cuina i es van endur els dos detinguts, acusats d'un delicte contra la salut pública. La intervenció va sorprendre tant els treballadors de la zona com als turistes d'una caravana que estava estacionada just al costat de l'establiment. Actualment la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'està fent càrrec del cas. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Els fets van succeir durant la jornada d'ahir poc després de les dotze del migdia al polígon del Pont del Príncep. Diversos furgons policials i una desena d'agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) van desembarcar dels vehicles i van irrompre en una cafeteria que hi havia en aquella zona. Tenien d'allò més clar a qui buscàven: dos individus vinculats a un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.

Segons van explicar els testimonis que estaven presents quan va passar el desplegament, els efectius van llençar primer un tret a l'aire i van irrompre dins de l'establiment. Un cop allà, van demanar a les dues dependentes que hi treballaven, així com als clients que entressin a la cuina. En poc minuts, es van emportar els homes - en ambdós casos d'origen sud-americà- acusats d'un delicte contra la salut pública.

Segons van explicar posteriorment els testimonis, la intervenció no va durar més de cinc minuts i va comptar amb la participació d'una desena d'agents, que anaven completament tapats. L'operatiu va espantar als treballadors de la zona però també a un grup de turistes holandesos que, casualment, estaven en una caravana en un solar del costat de la cafeteria.

L'Anna Roelofs, una de les holandeses, va explicar que ha vist que els policies entraven i en pocs minuts s'enduien els detinguts. «Ens hem espantat una mica tot i que primer hem pensat que no era real», va insistir Roelofs. Les dependentes de l'establiment també van explicar després de l'operatiu que tot va passar molt ràpid i que els dos detinguts acabaven d'entrar a l'establiment quan la policia hi va aparèixer.