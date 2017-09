Ordis i Navata busquen la implicació de la comarca per solucionar l´accés a la variant

Els veïns de Navata i Ordis encadenen vuit talls de trànsit a l'N260 per posar punt i final a la perillositat de l'accés amb la C-26, batejada com a variant d'Ordis.

L'alcalde de Navata, Jaume Homs, ha avançat la intenció d'iniciar una recollida de signatures per sumar el suport de la comarca i continuar pressionant el Ministeri de Foment. «És un punt negre on passem tots, no només som els usuaris de Navata i Ordis els que estem en risc», ha alertat Homs, qui fa una crida a la resta de municipis de l'Alt Empordà per tal que s'hi impliquin. Les signatures es presentaran al Ministeri de Foment per aconseguir que s'accelerin els tràmits que han de fer l'accés de la Variant d'Ordis més segur i «com més n'hi hagi millor», ha sentenciat Homs .

Per a l'alcalde de Navata es tracta d'un problema de «sensibilització i pressupost de l'Estat» i demana la intervenció com a «lícita i justa», després que es posés en funcionament la C-26 sense resoldre la connexió amb l'N-260.

Del contacte entre Homs i la Delegació provincial de Foment n'ha sortit el compromís del Govern espanyol d'introduir millores que no representin una inversió econòmica important mentre no s'hagi finalitzat la redacció del projecte definitiu. Es reforçaran les senyalitzacions horitzontals, les alertes de perill i es repintarà la via.



La pressió no afluixa

Navata i Ordis continuarà amb la insistència fins que se solucioni la problemàtica. Aquest diumenge passat s'hi van tornar a concentrar i durant 50 minuts van interrompre el trànsit de manera intermitent.

De fet, ja estan organitzant noves manifestacions. Aquest agost i setembre n'han realitzat quatre, dues per mes, i en preparen quatre més repartides entre l'octubre i el novembre. Encara no s'ha concretat el calendari.

La primera de les interrupcions a la circulació es va realitzar el diumenge 9 d'abril, amb la que s'encetava aquest període de concentracions que s'ha allargat mig any i que es remunta en el moment en què es van fer les obres per reconvertir la carretera local en comarcal, una obra «mal acabada», per l'alcalde de Navata. La cruïlla entre la N-260 i la C-26 s'ubica entre la carretera que uneix Figueres i Olot i on hi ha un important volum de trànsit. Hi conflueixen vehicles procedents del Ripollès, Garrotxa i l'interior per accedir a la costa o a l'autopista.