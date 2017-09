La Fira del Vehicle d´Ocasió de Figueres espera facturar 2,5 milions d´euros

L'onzena edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres vol superar les xifres de l'any passat i facturar 2,5 milions d'euros entre el 6 i el 8 d'octubre al Recinte Firal. L'espai expositiu de 6.000 m2 també coincidirà amb la 6a edició de la Fira Adoptàlia,destinada a l'adopció de gossos.

Els catorze concessionaris participants d'enguany posaran a la venda prop de 450 vehicles ja matriculats, seminous i de quilòmetre zero amb un preu mitjà de 12.000 euros. S'espera vendre aproximadament la meitat dels cotxes exposats. A més, se sortejarà entre tots els compradors, 14 targetes d'aparcament (una per expositor) d'un any gratuït a qualsevol zona blava de Figueres.

L'Ajuntament ha incrementat la seva implicació i l'aportació econòmica a la fira amb la intenció de convertir-lo en un «certamen de referència».

El regidor de Fires i Mercats de Figueres, Jordi Masquef, ha posat sobre la taula la voluntat que traspassi les fronteres de l'Alt Empordà i fer arribar la fira al màxim nombre possible de persones. «Creiem en el boca-orella, l'any passat es van superar les xifres de fa dos anys i estaríem molt contents si la sintonia es repetís», ha assegurat.

L'Ajuntament ha augmentat la inversió d'enguany, passant de 7.000 euros a 9.000, gran part dels quals s'han destinat en publicitar l'esdeveniment i atraure públic de tota la província de Girona. Per Masquef hi conflueixen dos factors: el de la practicitat, perquè permet visitar els 14 concessionaris en una mateixa tarda- i la compra «amb garanties».

En l'edició anterior de la Fira del Vehicle d'Ocasió, es van registrar 12.000 visitants, es van vendre 205 vehicles i es va assolir una facturació total de 2,4 milions d'euros. L'accés a la fira serà gratuït en horari de 10 a 20 h.

Enguany anirà acompanyada d'una reformulació del format. El diumenge 8 d'octubre s'hi ha programat també l'edició d'Adoptàlia, organitzada per l'associació Canae, i destinada a l'adopció de gossos. Comptarà amb 12 expositors procedents d'associacions sense ànim de lucre i empreses privades dedicades als animals.

Vessant solidària

Paral·lelament a l'exposició, se celebraran activitats com la renovada cursa de Canicross amateur i caminada, de 5 quilòmetres en un circuit circular a la vora del riu Manol. La cursa començarà a les 9 h el diumenge 8 i els participants podran fer el recorregut caminant o corrent amb el seu gos o amb els de les associacions. Els diners es destinaran a l'associació Canae.

La fira també acollirà activitats com ara demostracions d'agility, frisbee, mostra d'habilitats canines, doma natural amb cavalls i gossos detectors d'estupefaents i explosius, entre d'altres. S'ha fet coincidir les dues fires amb aquest canvi d'ubicació «per obrir-la a nous públics», segons ha explicat Josep Fernández, president de Canae.

En l'edició anterior, la fira es van tancar 20 preadopcions. L'Ajuntament hi aporta 4.500 euros per promocionar-la.