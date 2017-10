Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) segueixen buscant l'autor de l'atropellament mortal de la Jonquera. La víctima mortal no està identificada perquè el document que portava al cim podria ser que no fos d'ell. El d'un algerià de 26 anys podria ser que no pertanyés a ell i que la víctima fos una persona que hagués entrat a Espanya de forma il·legal.

El que també segueix essent un misteri és qui el va atropellar i després va fugir el dia 16 d'octubre a la nit a la Nacional II a prop de la caserna de la Guàrdia Civil i les oficines de la duana.

Pel tipus de marques que la policia va trobar al lloc del sinistre viari s'apunta que el vehicle que va provocar l'accident mortal seria un camió. De moment però no s'ha localitzat ni quin ni tampoc el seu conductor.

Aquest no és el primer cas d'un conductor que fuig després d'atropellar una persona a l'N-II a la Jonquera. El novembre de l'any passat n'hi va haver un altre a l'N-II al seu pas per la Jonquera i el conductor també va fugir. En aquest cas, va morir un ciutadà francès de 74 anys. Els Mossos van detenir-ne l'autor al cap d'uns dies.

El van poder identificar gràcies a les càmeres que van enregistrar el vehicle sospitós. La policia va poder identificar el vehicle i després la Gendarmerie el va anar a buscar. En aquest cas del dia 16, la policia també registra càmeres per trobar pistes.