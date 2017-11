L´Escala regularà el fondeig al Cargol

L'Escala farà una prova pilot per regular l'amarratge d'embarcacions a la roca del Cargol amb l'objectiu de protegir la praderia de posidònia del fons marí. Hi haurà una dotzena de boies però no es prohibirà amarrar fora d'aquests punts. La mesura s'ha inclòs a les novetats del Pla d'Usos de platges per a la propera temporada. També s'ha demanat a Costes poder ampliar l'espai per a gossos a la platja del Rec del Molí.

Segons l'Ajuntament, a la zona del Cargol, la roca situada just davant la costa de la Platja, hi ha habitualment una desena d'embarcacions que amarren lliurament amb les àncores al fons.

A les cales properes, com la de la Creu o davant les platges d'Empúries, també es pot veure a l'estiu un nombre important d'embarcacions.

En el cas del Cargol, la prova pilot pretén «minimitzar l'impacte del fondeig sobre la praderia de posidònia» en aquest punt.

S'espera que les persones que fondegin en aquest punt optin per fer ús de les boies que eviten l'àncora al fons. De moment s'espera col·locar-ne una dotzena a la banda oest i no hi haurà una prohibició expressa de fondejar fora de les boies.

La mesura s'ha inclòs dins del Pla d'Usos que es va aprovar al darrer ple municipal.

Una altra novetat és la petició a Costes d'ampliar l'espai de la platja del Rec del Molí on es permet l'accés a gossos. L'any passat ja es van demanar dos mil metres quadrats però Costes ho va limitar a 610 metres. L'èxit de la platja ha fet que ara es demani ampliar l'espai per a gossos.