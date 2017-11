Figueres estudia instal·lar càmeres als túnels de la riera Galligants

Sota els carrers de Figueres i la bullícia de trànsit i vianants, s'hi amaguen més de dos quilòmetres de túnels subterranis de la riera Galligants, que travessen la ciutat d'est a oest, des de l'estació d'AVE, al barri del Culubret, fins a la carretera de Llançà.

El lliure accés des de qualsevol d'aquests dos punts a través dels quals es poden recórrer les entranyes de Figueres obliga l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana a fer-hi vigilància per detectar qualsevol activitat sospitosa. Ara, el consistori està estudiant col·locar-hi càmeres de videovigilància que serien controlades des de la mateixa caserna de la policia.

Per al regidor de Seguretat Ciutadana, Quim Felip, «és un lloc molt sensible», i per això «cada dia» una parella de la policia local inspecciona la zona per si hi ha hagut cap activitat delictiva. La col·locació de les càmeres evitaria que la policia s'hi hagués de desplaçar personalment i la vigilància es podria fer des de les oficines policials. Una de les principals problemàtiques és que les galeries de la riera subterrània passen per sota la Rambla, la qual cosa podria suposar un perill per a la seguretat ciutadana en cas d'atemptat. «El problema més greu que tenim no és dalt de la Rambla, sinó a sota», diu Felip. Si s'hi duen a terme activitats d'amagat i que la Guàrdia Urbana desconeix, això «pot suposar un perill per als que transiten en la superfície», va concloure el regidor en l'últim ple, qui va evitar la paraula atemptat en tot moment.

Ara per ara, s'està elaborant l'estudi que permetrà quantificar el cost, el nombre de càmeres a instal·lar i la seva ubicació. La previsió del consistori és incloureu-ho en els pressupostos del 2018, però encara no hi ha cap projecte tancat. Una de les solucions que podria semblar plausible seria bloquejar els accessos als túnels subterranis amb reixes, però l'Ajuntament ho descarta perquè la força de l'aigua podria ocasionar-hi desperfectes i s'hi podrien retenir objectes que obstaculitzarien la circulació del cabal.



La cobertura de la riera

L'Ajuntament de Figueres va rehabilitar el 2010 els més de dos quilòmetres de riera soterrada amb l'objectiu de separar les aigües pluvials de les brutes, que fins aleshores viatjaven juntes. El projecte va permetre també millorar les condicions de seguretat.

La riera Galligants forma part de la conca del riu Muga i el drenatge natural del terme municipal de Figueres, d'una part de Llers i de Vilafant. Amb els anys es van anar cobrint trams de la riera. El primer va ser el carrer Caamaño, a la part final de la Rambla, l'any 1831, tal i com explicava Josep Maria Bernils Mach en un dels articles publicats a Diari de Girona. «Era el començament d'una obra històrica per a la ciutat», escrivia Bernils, «que va permetre la plena edificació en tot el seu entorn».

Però el desconeixement del túnel del subsòl també ha propiciat l'interès per la programació de visites guiades per conèixer aquesta zona amagada, que va quedar al descobert el novembre del 2014, quan el fort temporal de llevant va provocar l'esvoranc de la Rambla, deixant a la llum la riera de Galligants que discorre per sota, la volta i la galeria.