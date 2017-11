Els horts romans inspiren el Parc de les Olors de l´Escala

Guillem Castañé, Pau Gasull i Marc Castañé van posar fil a l'agulla, ara fa un parell d'anys, per a una iniciativa per posar en valor la petita finca familiar de mas Sastruc, a tocar de les ruïnes d'Empúries. "Vam aprofitar una finca en desús, que era una explotació agrícola i ramadera", explica Castañé, que va estudiar un grau superior de gestió agropecuària. Van projectar un Parc de les Olors, que va començar a veure la llum el mes de juny del 2016, com una franquícia social. A les comarques gironines, aquest és l'únic parc actiu, mentre que fa poc va obrir el de Celrà i aviat s'estrenarà el de Palamós.

"El disseny del nostre jardí productiu i visitable està inspirat en un hortus romà, concebut per ser viscut, compartit i descobert a través de tots els nostres sentits", expliquen els seus promotors. La visita al Parc de les Olors és una introducció al món de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries identificant les diverses espècies, a través d¡activitats sensorials d´olor, gust i tacte.

Com a planta a destacar, que és autòctona, hi ha la Sempreviva o perpètua (Helicrhysum italicum), una planta mediterrània molt adaptada a terrenys secs i pobres. De manera espontània, la trobem en comunitats de matollars secs.

Per la seva intensa olor, que recorda el curri, es pot detectar la seva presència especialment quan està florida. Rep el nom de Sempreviva perquè les flors i les fulles, un cop seques, es mantenen molt de temps, per això s´utilitza sovint per fer rams de flor seca. Era la planta predilecta de la Gala, li agradaven aquests rams que penjava a les seves dependències. Es fa servir per tractar les vies respiratòries (refredats i bronquitis) i també com a tractament antial·lèrgic. Se n'utilitzen fonamentalment les flors.



Recuperar els orígens

El recorregut al Parc de les Olors, amb una durada d'una hora i mitja, comença per la part alta del parc, tot contemplant les meravelloses vistes de l'entorn, segueix pels parterres superiors on es podran veure les varietats utilitzades a la zona mediterrània des d'època romana.

Una escola visitant el Parc de les Olors (facebook Parc de les Olors)

Han dedicat els parterres de la part baixa del parc a les espècies i les varietats introduïdes en èpoques posteriors, particularment arran dels descobriments de nous continents a partir del segle XV. El Parc de les Olors és un espai on el coneixement és matèria dels sentits, on els visitants poden tocar, tastar, olorar i collir plantes aromàtiques i medicinals.

Les activitats que s'ofereixen al Parc de les Olors estan dirigides a famílies, escoles, empreses, grups de gent gran i altres col·lectius. Poden adaptar el pla d´activitats als interessos de cada grup. "El curs passat vam tenir set escoles, mentre que aquest any volem arribar a les deu", expliquen els joves emprenedors. Enguany, també pretenen incidir entre la gent que s´allotja als càmpings de l´entorn de l´Escala.

El de l'Escala forma part de la Xarxa Parc de les Olors, que es planteja estructurar el sector de PAM (Plantes Aromàtiques i Medicinals) en cultiu ecològic a Catalunya a partir d´una idea de negoci. El punt fort i d´identitat de la Xarxa Parc de les Olors es basa en la força de la col·laboració entre els mateixos parcs, de manera que la suma de molts petits productors representa un volum considerable de producció que s´organitza, es gestiona i es comercialitza també de manera col·laborativa.