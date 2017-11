Neix a Maçanet de Cabrenys la primera Fira del Pirineu Empordanès i el Canigó

Maçanet de Cabrenys acollirà aquest cap de setmana la Pirempordà-Canigó. Es tracta de la primera edició de la Fira del Pirineu Empordanès i el Canigó, que organitza l'ajuntament maçanetenc amb Sud Canigó, l'associació de municipis del Vallespir.

La Pirempordà es presenta, segons els impulsors, com una proposta que aglutina l'esport d'aventura de muntanya, el producte alimentari amb denominació d'origen, l'artesania de proximitat, la cultura i gastronomia de la zona en un sol espai, on tant empresaris, professionals com el públic –sobretot, familiar– en puguin gaudir. Es tracta d'apropar empreses, professionals i consumidors de l'Empordà i de la Catalunya Nord, les dues bandes del Pirineu.



Quatre zones comercials i lúdiques

La Pirempordà comptarà amb quatre àrees d'exposició comercials i lúdiques a la zona de la pista poliesportiva i de la piscina de Maçanet de Cabrenys: la fira d'empreses i professionals catalans dedicada als esports, oci i lleure de muntanya, el mercat d'artesania de proximitat amb artesans de la zona, la fira amb denominació d'origen de productes alimentaris i la zona d'oci tant per als més petits com per a joves i adults amb rocòdrom, tirolines, inflables, circuit de BTT, kart-cross, ral·li, agility i buggie, entre d'altres.

Davant el caràcter transfronterer que ha agafat, la intenció amb Sud Canigó és que, com si es tractés d'una competició esportiva, hi hagi un partit de tornada, previst per al juny del 2018 en terreny francès.



"Volem reivindicar l'Empordà interior"

Per a Maçanet de Cabrenys, la Pirempordà es presenta com una oportunitat per seguir potenciant el turisme de la zona. Mercè Bosch, l'alcaldessa, considera que "la comarca sempre s'ha conegut per la costa, volem reivindicar l'Empordà interior, també existim". La batllessa és conscient que "aquí no és un lloc d'alta muntanya, però tenim molta muntanya per gaudir". I és que les Salines Bassegoda ha estat l'escenari els darrers anys tant de proves de running, com la popular Cursa del Fau, que enguany ha arribat a la desena edició, com de campionats d'Enduro BTT.

A més, els corriols maçanetencs són escollits per ciclistes professionals per preparar la temporada, com el cas de les germanes Victòria i Nastacia Giménez, de Montesquier de l'Albera. Fins i tot a corredors locals com Joan Corominas o el santclimentenc Sergi Brugat li han servit per a preparar proves de la Copa del Món. Aquests circuits han estat disse­nyats pel Consorci Salines Bassegoda, l'ajuntament, el Càmping Maçanetenc i el Club TT Els Senglanassos.

Precisament, durant la Pirempordà s'estrenarà un nou circuit just en l'emplaçament de la mateixa fira.



Sinergies amb la Catalunya Nord

"Que la indústria s'instal·li a Maçanet és complicat i per això treballem en el turisme, hi ha més de 200 places d'allotjament, restauració... part de la nostra economia es basa en el turisme francès. Hi veiem una oportunitat", afegeix Bosch. L'alcaldessa de Maçanet des del 2015 apunta que "hi ha una bona sinergia amb la Catalunya Nord, a vegades no hi anem per desconeixença i estem treballant en un projecte per poder crear un mapa turístic. La fira està enfocada a empreses del sector i és per a tots els públics, tant per al sector professional com per fer activitats".