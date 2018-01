Recompte dels ocells hivernants aquàtics als Aiguamolls de l'Empordà

Durant el gener, a tot Catalunya es realitza el cens d'ocells aquàtics hivernants i entre avui i demà serà el torn dels Aiguamolls de l'Empordà. El recompte, organitzat per l'entitat IAEDEN-Salvem l'Empordà i els Amics del Parc dels Aiguamolls, permet establir un cens dels ocells hivernants aquàtics a l'Empordà i ajocadors.

Avui el recompte se centrarà en el nombre d'ajocadors a la comarca. Algunes de les espècies d'ocells que s'han de censar s'ajunten al vespre per crear ajocadors i passar la nit agrupats. L'objectiu d'aquest cens és fer el recompte dels ajocadors de corbs marins, esplugabous i arpelles que hi ha a la comarca.

D'altra banda, demà l'activitat se centrarà a comptar els ocells hivernants aquàtics per generar un cens. A l'Alt Empordà aquest cens es realitza en diferents zones protegides, però hi ha molts altres indrets d'interès com rius, rieres o basses on mai s'ha realitzat. Enguany, amb l'ajuda de voluntaris, es vol censar totes aquestes zones per tal de tenir una major cobertura comarcal de la hivernada d'aquests ocells.