Iaeden inventaria 230 plantes en prats de dall de l'Albera

L'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà ha inventariat unes 230 espècies de plantes en prats de dall de l'Albera. La plataforma ha arribat a acords amb propietaris per tal de gestionar espais naturals i espera continuar fent-ho durant aquest 2018. El projecte «Cultivant biodiversitat» ha estat en funcionament durant un any i mig. Ha arribat a acords de custòdia amb 22 propietaris de prats de dall i cinc basses que estan protegides per la Xarxa Natura 2000. Tots ells es troben distribuïts entre els municipis de Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes. L'entitat també ha recollit milers de llavors de set espècies diferents que s'han emmagatzemat en el banc de llavors del SIGMA a Olot.