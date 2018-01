Arxivat el cas contra la mare detinguda per deixar la filla de vuit mesos al cotxe i anar a ballar

El Jutjat d'instrucció 5 de Figueres ha arxivat el cas contra la mare de 33 anys detinguda aquest diumenge a la nit per deixar la filla de vuit mesos a dins del cotxe i anar-se'n a ballar a un pub. La dona, que és veïna de Castelló d'Empúries, ha passat a disposició judicial per un suposat delicte d'abandonament.

Tot i que la causa ha quedat arxivada, la jutgessa ha posat els fets en coneixement del jutjat que s'encarrega dels casos de violència contra la dona, que és qui va donar la guàrdia i custòdia de la menor a la mare en el marc d'una causa oberta en la qual és víctima. El jutjat també informa la DGAIA per si considera que ha d'adoptar alguna mesura.



En estat d'embriaguesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir la dona i, quan li van fer la prova d'alcoholèmia, va donar una taxa d'1,18 mg/l.

Els fets van tenir lloc ahir a la nit. Pels voltants de les onze, el telèfon d'emergències 112 va rebre la trucada d'una dona alertant que havia vist una criatura de pocs mesos sola a l'interior d'un cotxe. El vehicle estava aparcat a tocar de la plaça del Sol.

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va anar fins al lloc per buscar la mare. Els agents la van trobar ballant a dins del pub El Toc, amb símptomes evidents d'anar beguda. La policia li va fer la prova d'alcoholèmia, per veure l'estat en què es trobava, i la dona va donar una taxa d'1,18 mg/l.

Arran d'això, els Mossos van detenir la dona per un delicte d'abandonament de menors i van posar el nadó a disposició de la DGAIA, que l'ha portada fins a casa d'uns familiars propers perquè se'n facin càrrec. El cotxe on hi havia la criatura era d'un amic de la mare.

La cambrera del local, Patrícia Llorca, ha explicat que la mare va arribar al local acompanyada d'un home cap a dos quarts d'onze de la nit i van demanar unes copes. "Una estona més tard jo vaig sortir a fora a fumar i vaig veure que hi havia una criatura dins el cotxe que començava a plorar", ha explicat Llorca. De seguida, va veure com la mare sortia del local. "La va atendre, es va tornar a adormir i va tornar a entrar a prendre alguna cosa", ha afegit.

Segons la cambrera, la dona va entrar i sortir de l'establiment al vehicle en diferents ocasions durant l'hora que va estar dins el pub. Tot i això, ha detallat que una clienta va decidir trucar els Mossos d'Esquadra. "Quan va arribar la policia, ella ja anava bastant beguda", ha exposat. La dona no és clienta habitual.