Figueres descarta estendre el patrullatge mixt entre Mossos i Locals per falta d'efectius

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres no tindran competències compartides a la ciutat. L'Ajuntament havia aprovat en el ple del març del 2017 una moció de la Coordinadora d'Associacions de Veïns Josep Casero que proposava mesures de millora dels barris, entre les quals es recollia el compromís del consistori a arribar a un acord amb els Mossos d'Esquadra per ampliar el patrullatge mixt a tot Figueres i que poguessin tenir competències compartides amb la Guàrdia Urbana en civisme, convivència i denúncies de trànsit en un espai de temps limitat per acabar amb l'incivisme.

El barri de Sant Joan és l'únic sector de la capital de l'Alt Empordà on els dos cossos comparteixen competències i hi col·laboren activament, però «la falta d'efectius fa que molts dies no sigui possible el patrullatge mixt en aquesta zona», diu l'alcaldessa, Marta Felip.

La col·laboració passa perquè els dos cossos policials puguin denunciar tot tipus de sancions administratives sigui quina sigui l'administració responsable. Així, els Mossos d'Esquadra poden denunciar aspectes relacionats amb civisme, convivència o en matèria de trànsit.

Però «si en una primera fase inicial al barri de Sant Joan ja no és possible el patrullatge mixt a diari, no veiem com es podria desenvolupar en altres barris i zones de la ciutat», va explicar l'alcaldessa en resposta d'una pregunta formulada per Cs des de l'oposició sobre la moció aprovada fa 10 mesos.



Policia de proximitat

L'equip de govern es mostra escèptic sobre l'efectivitat d'ampliar aquest acord a la resta de la ciutat, ja que fins ara l'únic àmbit on s'ha demanat ajuda als Mossos no s'ha acabat de produir per falta d'efectius. L'aposta de Felip passa per una aposta per la «policia de proximitat amb l'ampliació de la plantilla de la Guàrdia Urbana».

No és una novetat que el cos policial figuerenc necessita més efectius. L'increment de la plantilla és una reivindicació del cos que l'Ajuntament ha encarat convocant places per a nous agents. Ja ho va fer l'any passat i enguany preveu sumar entre 2 i 3 nous efectius. Tot i això, el ritme de creixement de la plantilla és insuficient per assolir la xifra òptima de 90 agents de cara a l'any 2019.

La Coordinadora, que representa els barris de Turó Baix-Nova Estació, Culubret, Juncària Parc Bosc i Vivendes del Parc, és conscient de la falta d'efectius per part de la Policia Local «motiu pel qual no poden atendre tots els problemes», per això apostaven per altres alternatives com les càmeres i la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra.