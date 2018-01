Un narcotraficant de la Jonquera s'enfronta a 20 anys de presó per violar un client que l'havia delatat

Un narcotraficant de la Jonquera (Alt Empordà) s'enfronta a 20 anys de presó i 2.720 euros de multa acusat de violar un client que l'havia delatat a la policia. Els fets es remunten a l'agost de 2015. Segons l'acusació pública, la víctima va anar a comprar dos grams de cocaïna a casa de l'acusat i del seu germà. Quan marxava del pis, es va adonar que la droga era de "baixa qualitat" i va tornar per reclamar que li canviessin la substància. Els dos germans el van fer fora del pis clavant-li un cop de puny. El client va avisar la policia, que va anar fins a l'habitatge però no van poder identificar-hi ningú. Unes hores més tard, el principal acusat va trucar la víctima per telèfon i li va dir que tornés, que li donarien "millor material". Un cop allà, però, mentre dues persones no identificades el subjectaven, el processat el va violar mentre li deia: "Això és per xivar-te a la policia". El segon acusat s'enfronta a 6 anys de presó i 2.000 euros de multa per un delicte contra la salut pública.