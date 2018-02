La comissió del barri de Sant Joan es reunirà amb el pla estratègic ja acabat

L'Ajuntament de Figueres ha convocat per aquest pròxim dilluns 5 de febrer la comissió del barri de Sant Joan, que no es reuneix des del desembre del 2016. Durant la reunió es presentarà el pla estratègic del sector oest de la ciutat que establirà les futures polítiques per a la transformació del barri i la seva integració a la resta de Figueres.

El pla estratègic s'ha enllestit catorze mesos després que es presentés la diagnosi en l'última comissió del barri reunida. Segons ha confirmat el regidor delegat del barri de Sant Joan de Figueres, s'han tornat a convocar els membres de la comissió d'aquí a dos dies.

La comissió està integrada per membres de la comunitat gitana, representants polítics, tècnics i els cossos policials. Serà durant la comissió quan els tècnics municipals i el regidor presentaran les directrius que han de marcar les futures estratègies en el barri on resideix la comunitat gitana de Figueres.

La comissió del barri de Sant Joan es va crear el 2006 durant el mandat de Joan Armangué i es va reactivar el 2014 arran dels successos desencadenats a partir del crim del cementiri municipal, on una disputa entre diversos clans de la comunitat gitana va acabar amb la mort a trets d'un d'ells el dia de Tots Sants en el cementiri de Figueres.

La base del pla estratègic



La diagnosi es va elaborar quan el regidor delegat del barri de Sant Joan era el socialista Pere Casellas. Després que es trenqués el pacte de govern amb el PDeCAT, Francesc Cruanyes es va fer càrrec de la regidoria que gestiona el conflictiu barri i es va trobar que «s'havia fet una recollida de dades», amb les quals s'ha acabat redactant el pla. En la diagnosi que es va enllestir el novembre del 2016 s'hi descrivia l'evolució del barri de Sant Joan enfocada a establir els passos a seguir en els àmbits de l'educació, la neteja i el civisme.

Sobre la taula també hi ha el pacte de ciutat amb què tots els grups polítics es comprometen a acordar les línies principals d'actuació al barri com podrien ser en la cultura, seguretat o urbanisme.

El barri de Sant Joan de Figueres, ubicat al sector oest de la ciutat, ha sigut últimament el focus dels controls de frau elèctric. Els cossos policials han trobat plantacions de marihuana a l'interior d'habitatges d'aquesta zona.