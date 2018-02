Denunciat el conductor d'un autocar de passatgers amb excés de pes a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat 5 de febrer el conductor d'un autocar de passatgers que circulava amb excés de pes i transportava mercaderies en lloc de persones a la Jonquera (Alt Empordà). Els agents van aturar l'autobús durant un control de transports al punt quilomètric 6,5 de l'AP-7, mentre feia el seu trajecte regular entre Bèlgica i Marroc. Els mossos van comprovar que al vehicle només hi viatjava el conductor i una gran quantitat de mercaderies. Els paquets ocupaven tot l'autobús, incloent les bodegues i una part de les fileres dels seients posteriors. També omplia un remolc que excedia en 1.700 quilos en pes màxim permès.

Durant la revisió del tacògraf, els agents també van detectar diverses infraccions que impedien llegir les activitats del vehicle i la falta de diversos discs. Aquest aparell, que han de portar tots els camions i autocars, serveix per registrar les dades de circulació, com la distància o la velocitat. Per aquest motiu, els mossos també van denunciar l'empresa de transports.

L'autocar va quedar immobilitzat fins que es van solucionar les causes de l'excés de pes.