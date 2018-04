Més de 200 activitats per celebrar les Fires i Festes de la Santa Creu

L'Ajuntament de Figueres ha programat més de dues-centes activitats per les Fires i Festes de la Santa Creu que arrenquen avui i s'allargaran fins al 6 de maig. El tret principal de sortida, però, serà demà amb el pregó que aquest any anirà a càrrec del cineasta Ventura Pons, que ha reobert el cinema Las Vegas i, prèviament, amb la Mostra Floral que es farà a l'emblemàtic Casino Menestral.

El programa inclou actes tradicionals i novetats. La principal és el canvi d'emplaçament i de format dels focs d'artifici, que es transformen en un espectacle piromusical situat al parc de les Aigües per convidar tots els figuerencs a participar d'aquest especial final de festa a peu de carrer.

Enguany es commemoren dos centenaris durant les Fires i Festes de la Santa Creu. En primer lloc, el centenari del Monument a Narcís Montuiol de l'escultor Enric Casanovas i de l'arquitecte Ricart Giralt. El dimecres 2 de maig es realitzarà una visita guiada als fonaments del monument, i una ballada de sardanes a la placeta baixa de la Rambla. Aquest any també es commemora el centenari de la celebració de la Festa de l'Arbre al parc Bosc.

En aquesta edició, Vilatenim agafa protagonisme amb la nova carpa com a emplaçament d'espectacles i concerts. També hi haurà espectacles infantils, teatrals i música a l'Embarraca't amb Mägo de Oz, Tremenda Jauría o Boikot com alguns dels grups principals.

Les fires de Figueres es caracteritzen per una àmplia participació de les entitats de la ciutat i per ser unes fires on el carrer és el protagonista. Les d'aquest any no en són una excepció i s'ha presentat una àmplia programació que es diversifica per diferents espais i que ha tingut un pressupost de 350.000 euros que inclou també l'espai de l'Embarraca't de concerts.



Actes tradicionals i nous

L'alcaldessa, Marta Felip, va destacar en la presentació dels actes de la fira que des del Govern s'aposta per «aquesta suma entre tradició i innovació, allò que funciona no ho canviïs; és la Festa Major, i la gent l'espera cada any». Felip va fer esment a les Fires de l'1 de Maig o la Fira de Llibre organitzades pel Casino Menestral de Figueres. Destaca també la rua infantil temàtica en la qual participen les escoles de la ciutat.

En relació amb els espais, les obres al Teatre El Jardí obliguen a programar en altres equipaments actes que habitualment es feien al teatre. La Cate, la Carpa de Vilatenim o el convent dels Caputxins oferireixen diverses propostes. També en aquesta edició de les Fires s'instal-larà una carpa oberta a la plaça Josep Pla, on s'ubicaran diferents activitats en cas de mal temps.

Un dels edificis que s'incorpora després d'anys d'obres és el Casino Menestral, on hi haurà la inauguració de la Mostra d'Art Floral i el Concurs de Decoració de pastissos i galetes. Això permetrà als figuerencs d'accedir a un equipament emblemàtic tancat des de fa anys, a conseqüència de les obres de reforma.

Les Fires de Figueres incorporen una vintena d'exposicions, diversos espectacles infantils i teatrals. Al parc Bosc s'hi celebraran sis actuacions gratuïtes de la companyia Los Galindos, que van ser Premi Nacional.