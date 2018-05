Denunciats per vendre peix fora de la llotja de Roses

Els Mossos d'Esquadra han denunciat a cinc persones per vendre i comprar peix fora del circuit legal a Roses.Els denunciats per la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona són quatre homes i una dona, de nacionalitat espanyola. Els Mossos els van aixecar acta per vendre i comprar peix fora de llotja, acció penalitzada per la llei de pesca i acció marítima 2/2010.

Tot va començar el dia 19 d'abril quan els agents van realitzar una inspecció de pesca al port de Roses per tal de controlar la correcta traçabilitat dels productes pesquers.

Mentre feien la inspecció la patrulla va observar com un pescador en arribar al moll amb una embarcació recreativa va marxar amb la seva captura, concretament diverses sèpies, fins a un restaurant de la mateix localitat i va lliurar el peix a l'encarregat del local.

Donat que els productes pesquers no tenien cap documentació que acredités la seva correcta traçabilitat, la policia va comissar el peix i va denunciar al pescador i el titular del restaurant per incomplir la llei de pesca i acció marítimes.

D'altra banda, el dia 27 abril, en una nova inspecció al mateix port, els agents van observar com un pescador venia la captura del dia; llenguados, mabres i sèpies, a uns particulars. Els agents van denunciar al patró de l'embarcació i les persones que van adquirir el peix fora de llotja, van decomissar-lo i van transmetre les actes al Departament del Servei Territorial d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Girona.

Tot el peix comissat es va lliurar a una entitat benèfica.