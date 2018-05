Garriguella accepta la decisió del Govern sobre el macrocàmping

L'Ajuntament de Garriguellaha admès que el projecte de macrocàmping que una empresa privada volia construir al municipi havia generat «massa dubtes» entre els veïns i municipis de l'entorn en els últims mesos. «respecten profundament» la decisió perquè és la Generalitat qui té la competència per «determinar si un projecte d'aquestes dimensions és efectivament adequat per al poble, des del punt de vista de la sostenibilitat del territori, tant a nivell municipal com supramunicipal».

La comissió d'Urbanisme de Girona va tombar dijous el projecte en considerar-lo «desproporcionat» i mal situat. Van valorar que la seva construcció era com construir una nova ciutat.

El consistori s'havia mostrat a favor del macrocàmping quan es va donar a conèixer la proposta, entre altres coses, perquè creien que contribuiria a dinamitzar l'economia del municipi.

Un cop la Generalitat ha tombat el projecte, creuen que és una oportunitat per «donar-se temps» i que «tots els agents del municipi i comarca s'asseguin per repensar i consensuar, conjuntament, el futur del poble i del territori».

Per altra banda, l'Ajuntament veu amb bons ulls que la Generalitat tingui previst elaborar un pla director d'abast català per regular càmpings.

Afirmen que serà una bona eina per ajudar als municipis petits a valorar la viabilitat d'aquest tipus d'iniciatives en l'inici de la tramitació administrativa al registre municipal.



665 pacel·les en 17,48 hectàrees

El macrocàmping de Garriguella, impulsat per l'empresa Finques Agropecuàries de Peralada S.L., pivotava a l'entorn del Mas Tòfol. En total, abastava 17,48 hectàrees i disposaria de 665 parcel·les d'acampada, distribuïdes entre tendes, bungalous i mobile homes. Tindria una capacitat màxima per a 1.995 turistes i la inversió estimada voltava els 10 milions d'euros.