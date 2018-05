Figueres tancarà l'estadi Albert Gurt per evitar el constant vandalisme que pateix

L'estadi Albert Gurt de Figueres pateix constants atacs vandàlics. L'accés és fàcil i això ha afavorit que es produeixin amb molta freqüència bretolades i robatoris. A més, acumula una falta d'inversió en serveis els darrers anys. L'Ajuntament espera iniciar en breu les millores que passaran primer per tancar tot l'estadi per protegir-lo i incorporar mesures de seguretat. La primera inversió als equipaments serà la il·luminació, amb un projecte que ascendeix a 180.000 euros.

Els clubs que utilitzen aquest equipament estan tips de la situació i van denunciar fa poc més d'una setmana al setmanari Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la «deixadesa total» que pateix l'estadi.

L'Ajuntament, al darrer ple municipal, a preguntes del grup de Ciutadans, va admetre la situació i la necessitat urgent de posar-hi remei. El regidor de Cs Héctor Amelló va posar de manifest que actualment les instal·lacions «no estan en les condicions adquades per practicar esport» i va demanar un calendari de manteniment.

El regidor d'Esports, Jordi Masquef, va admetre que «no està en la situació òptima «perquè segurament en el seu moment ha mancat aprovisionar quantitats anualment» en comptes d'haver de fer la inversió d'un milió o un milió i mig d'euros de cop.

La prioritat és el tancament perquè «els problemes allà són de vandalisme, entren cada dos per tres» i abans de fer qualsevol «reparació a l'interior de l'estadi hem de tenir un bon tancament», i control d'accés. Com a exemple va explicar que la corda que delimita amb l'espai de carrer l'han de canviar cada pocs mesos perquè la roben. Sobre el sistema de vigilància, s'ha posat sobre la taula diferents opcions.

Un vigilant privat no els sembla la solució idònia i Masquef apunta que «una solució més econòmica i amortitzable serien les càmeres connectades a la policia». Admet que «no és idònia 100% però dins les que poden mitigar el vandalisme és la més idònia».

Esperen a veure quina proposta els fa l'entitat, amb qui tenen previst reunir-se abans de prendre una decisió. Els clubs explicaven, al setmanari Empordà, que en el darrer mes i mig els han rebentat la porta del bar i dels vestidors per robar-los per un valor de 2.500 euros. Un robatori que se suma als anteriors.

Però al vandalisme s'afegeix el mal estat de l'equipament.



Nova il·luminació

L'Ajuntament espera començar a invertir-hi amb la il·luminació. Hi ha 24 focus, i només 6 funcionen. El regidor d'Esports ha avançat que s'espera que el mes de juny passi per ple el primer tràmit d'aprovació inicial del projecte d'il·luminació «i posem fil a l'agulla en això». Per a Masquef, la situació de l'estadi es deu a una falta d'inversió periòdica. El tancament perimetral caculen que tindrà un cost d'uns 150.000 euros i el tartan, un element que també s'ha de canviar, uns 120.000 euros.

L'estadi Albert Gurt compta amb un camp de futbol amb gespa artificial; una pista d'atletisme de 400 metres de sis carrers; dues zones de salt de llargada; una de salt d'alçada; una zona de salt de perxa; i una zona de llançament de pes; i la resta de serveis com vestidors.